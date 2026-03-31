БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
Запази
войната близкия изток преговорите техеран ход съобщи белият дом
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейският съюз ще призове страните-членки да се ограничат в търсенето на петрол и да се подготвят за продължителен недостиг на доставки, съобщават европейски медии. Новината идва часове преди извънредна среща на енергийните министри от съюза. Петролен танкер, зареден догоре с гориво, беше поразен от ираНска ракета в Персийския залив в района на Дубай. Корабът е плавал под кувейтски флаг. След атаката и след подновените заплахи на Доналд Тръмп към Иран, цените на петрола отбелязаха нов скок и тази сутрин барел от сорт "Брент" се продаваше за над 113 долара. Въпреки твърденията, че преговорите за мир продължават, нито Иран, нито Съединените щати и Израел показват признаци за деескалация и бойните действия не стихват.

Израел нанесе масирани удари по Техеран тази сутрин. Съобщава се, че мишена на атаките са били военни цели. Жителите на източната част на иранската столица са били предупредени да се евакуират. За часове хиляди домакинства останаха без ток. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че повече от половината военни цели в Иран вече са изпълнени, но не даде времева рамка за край на войната.

След подновените заплахи на Доналд Тръмп, че ако не бъде сключена сделка, ще заличи напълно иранската енергийна инфраструктура, от Белия дом коментираха, че каквото и да твърдят от Техеран публично, преговорите са в ход. Непроменен остава и срокът от шест седмици за край на бойните дествия, допълниха от Вашингтон.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Операция "Епична ярост" продължава по план и с всеки изминал ден Съединените щати увеличават предимството си пред терористичния ирански режим. Не сме изненадани, че настоящето лидерство иска да сложи край на разрушенията и да седне на масата за преговори, докато това още е възможно. Въпреки нещата, които чувате от тях в публичното пространство, разговорите продължават и то добре. Това, което се казва на четири очи, е много по-различно от това, което казват пред вас. Режимът в Техеран има шанс да сключи сделка със Съединените щати и веднъж завинаги да се откаже от ядрените си амбиции и да спре да спонсорира тероризма."

В интервю за "Ал Джазира" американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Ормузкият проток ще бъде отворен по един или друг начин. Критикува НАТО и заяви, че на този етап за Вашингтон изглежда сякаш целта на Алианса е само Съединените щати да подкрепят съюзниците си, но не и обратното.

Междувременно военният министър Пийт Хегсет категорично отхвърли появилите се във "Файненшъл таймс" твърдения, че е опитал да инвестира в компании от отбранителния сектор непосредствено преди да започне операцията в Иран. Съобщава се, че чрез посредници са направени серия от добре обмислени инвестиции, които навеждат на мисълта, че е работено с предварително изтекла информация. Подобни твърдения се появиха преди дни и за Доналд Тръмп, заради серията от съвпадения между негови гръмки заявки за Иран и големи движения на финансовите пазари.

Водещи новини

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ