Мерки срещу изборния натиск: Проверяват сигнали за заплахи към уязвими групи в Якоруда

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 02:47 мин.
Социалният министър Хасан Адемов и главният секретар на МВР Георги Кандев са на посещение в Якоруда заради получени сигнали за политически натиск.

Социалният министър Хасан Адемов е на посещение в Якоруда. С него е и главният секретар на МВР Георги Кандев. Повод за посещението са получени сигнали за оказване на политически натиск.

Министър Адемов, заедно с главния секретар на МВР Георги Кандев се срещнаха с представители на регионалните звена на социалното министерство, както и със служители на МВР и граждани в Якоруда. Основната мисия на служебния кабинет е да осигури честно и свободно протичане на изборите.

Чрез това посещение се цели да се затвърди доверието на местните хора, че държавата ще защити правото им на глас и ще действа решително срещу всеки опит за въздействие или изкривяване на вота чрез социални инструменти.

Министър Адемов вече заяви, че именно тук в Якоруда, както и за Белица има подадени сигнали за опазване на натиск чрез социалните структури. Вече са предприети и конкретни мерки. Хора са заплашвани, че ще има бъдат спрени всички социални придобивки ако не гласуват за определена партия.

Главният секретар на МВР беше категоричен, че структурите също ще работят за прекратяване на тази порочна практика. Според Адемов всички тези хора са част от уязвими групи и могат да бъдат обект на влияние от местни авторитети, политически партии или други лица.

Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика: „В област Благоевград има 5420 лични асистенти, от тях 142 са в Якоруда, 132 - в Белица. Има 850 ползватели на програмата "Топъл обяд" в община Белица и 840 в Якоруда. Точно в тази сфера са сигналите, че ще бъдат лишени от топъл обяд, от асистенска подкрепа. Ако не гласуваш по определен начин, ще ти намалим часовете за личен асистент. Българските граждани, независимо за коя политическа партия ще гласуват, да гласуват свободно, а не под натиск."

Георги Кандев, главен секретар на МВР: „Ние няма да допуснем нарушения, свързани с политическите права на гражданите. Всеки, който се чувства заплашен, може да подаде сигнал. Искам да уверя българските граждани, че всеки един сигнал, който бъде подаден, ще бъде разгледан."

ТОП 24

България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
1
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
2
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
3
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
4
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за...
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
5
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна
6
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
4
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Политика

Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в Сметната палата
Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в Сметната палата
Среща на Илияна Йотова с КЗП и НАП преди великденските празници Среща на Илияна Йотова с КЗП и НАП преди великденските празници
Чете се за: 03:35 мин.
Подготовката за изборите: Над 576 сигнала за нарушения на изборните правила до момента Подготовката за изборите: Над 576 сигнала за нарушения на изборните правила до момента
Чете се за: 01:57 мин.
Казусът "Сарафов" - БОЕЦ внасят сигнал до две министерства Казусът "Сарафов" - БОЕЦ внасят сигнал до две министерства
Чете се за: 01:12 мин.
Изтича срокът за подаване на финасовите отчети на политическите сили в Сметната палата Изтича срокът за подаване на финасовите отчети на политическите сили в Сметната палата
Чете се за: 01:40 мин.
Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия изток Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия изток
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 02:47 мин.
Български футбол
Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Пепи Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Пепи Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Надежда Нейнски пред БНТ от Украйна: Тези хора не просто четат за...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
