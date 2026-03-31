Мерки срещу изборния натиск: Проверяват сигнали за заплахи към уязвими групи в Якоруда

Социалният министър Хасан Адемов е на посещение в Якоруда. С него е и главният секретар на МВР Георги Кандев. Повод за посещението са получени сигнали за оказване на политически натиск.

Министър Адемов, заедно с главния секретар на МВР Георги Кандев се срещнаха с представители на регионалните звена на социалното министерство, както и със служители на МВР и граждани в Якоруда. Основната мисия на служебния кабинет е да осигури честно и свободно протичане на изборите.

Чрез това посещение се цели да се затвърди доверието на местните хора, че държавата ще защити правото им на глас и ще действа решително срещу всеки опит за въздействие или изкривяване на вота чрез социални инструменти.

Министър Адемов вече заяви, че именно тук в Якоруда, както и за Белица има подадени сигнали за опазване на натиск чрез социалните структури. Вече са предприети и конкретни мерки. Хора са заплашвани, че ще има бъдат спрени всички социални придобивки ако не гласуват за определена партия.

Главният секретар на МВР беше категоричен, че структурите също ще работят за прекратяване на тази порочна практика. Според Адемов всички тези хора са част от уязвими групи и могат да бъдат обект на влияние от местни авторитети, политически партии или други лица.