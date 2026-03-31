Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст

Михайлов е дългогодишен футболен национал и президент на БФС.

Бившият капитан на националния отбор на България по футбол и бивш президент на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст, съобщиха от неговото семейство.

Той имаше сериозни здравословни проблеми след прекаран инсулт, като от края на ноември беше в болница. Състоянието му беше критично в последните седмици, той беше в кома, като така и не успя да се възстанови, въпреки усилията на лекарите.

Михайлов е роден на 12 февруари 1963 година в София. Той е от най-добрите вратари в историята на българския футбол. Капитан на националния отбор на България на Мондиал 1994 в САЩ, когато селекцията на Димитър Пенев достига до четвъртото място в света. Има общо 102 мача с екипа на "трикольорите", като в 60 от тях носи капитанската лента, което е рекорд.

На клубно ниво Михайлов е юноша на Левски и с представителния отбор на "сините" печели три пъти шампионската титла (1984, 1985 и 1988) и още три пъти националната купа (1982, 1984 и 1986). През 1986 година е определен за Футболист №1 на България. В кариерата си е играл още за Ботев Пловдив и Славия в България, както и за португалския Беленензеш, френския Мюлуз, английския Рединг и швейцарския Цюрих.

След края на състезателната си кариера влиза в управлението на БФС, като в периода 2001-2005 година е вицепрезидент на централата, а на 21 ноември 2005 година е избран за президент - пост, който заема до 15 октомври 2019 година, когато подава оставка след расистки скандал на трибуните по време на загубата от Англия с 0:6 в София в европейска квалификация ден по-рано. Впоследствие на 28 април 2021 година той оттегля оставката си и отново става президент на БФС до 27 ноември 2023 година. Той е най-продължителният президент на централата – 16 години. В периода 2011-2019 година е член на Изпълкома на европейската футболна централа УЕФА.

Михайлов е носител на Орден "Стара планина" I степен от 20 юли 1994 година и почетен гражданин на София.

Баща му е друга легенда на Левски - Бисер Михайлов, а синът му е Николай Михайлов.

