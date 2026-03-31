Мария Петрова: Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен

Мария Петрова скърби след кончината на съпруга си Борислав Михайлов.

Легендарният български футболист почина на 63 години след прекаран инсулт.

"Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена", написа Петрова.

Петрова, която е трикратна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, и носителка на европейската купа, и Михайлов са женени от 1998 година и имат едно дете - Елинор Михайлова.