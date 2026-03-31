Мария Петрова: Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен

Нейният съпруг Борислав Михайлов почина на 63 години.
Мария Петрова скърби след кончината на съпруга си Борислав Михайлов.
Легендарният български футболист почина на 63 години след прекаран инсулт.
"Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена", написа Петрова.
Петрова, която е трикратна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, и носителка на европейската купа, и Михайлов са женени от 1998 година и имат едно дете - Елинор Михайлова.