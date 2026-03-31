Николай Михайлов: Загубих не просто баща си, загубих своя герой

Николай Михайлов се сбогува със своя баща Борислав Михайлов.

Легендата на българския футбол и бивш президент на БФС почина на 63-годишна възраст.

"Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си - загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора. Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото. Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас!", написа Николай Михайлов в профила си в социалната мрежа Фейсбук, публикувайки снимка със своя баща.