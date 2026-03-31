Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Борислав Михайлов

Тази вечер, 31 март, след "Референдум", БНТ 1 ще излъчи документалния филм "Вратар по наследство", част от рубриката за актуална документалистика на обществената телевизия "В кадър".

Отново тази вечер, от 22:30 ч. по БНТ 1 гледайте избран епизод от поредицата "Американска мечта. Made in Bulgaria".

Бившият капитан на националния отбор на България по футбол и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст.

Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов.