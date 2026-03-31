Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Борислав Михайлов

Легендата на българския футбол почина на 63-годишна възраст, съобщиха по-рано днес от неговото семейство.
Бившият капитан на националния отбор на България по футбол и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст.
Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов.