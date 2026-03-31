Илияна Йотова: Борислав Михайлов прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство

Борислав Михайлов бе достоен капитан, който не само изведе Пеневата чета до най-високите върхове на световния футбол, а прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство. Това заявява държавният глава Илияна Йотова по повод кончината на футболната легенда.

„Прощаваме се с човек, посветил себе си на любимия спорт и на развитието на младите футболни таланти“, посочва президентът в съболезнователното си писмо до семейството, близките и приятелите на големия вратар.

Илияна Йотова откроява ролята на Борислав Михайлов като една от най-забележителните личности в историята на българския спорт – емблематична фигура на футболен клуб „Левски“ и националния отбор на България.