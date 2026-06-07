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Левски спечели турнира в памет на Александър Шаламанов

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Спорт
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"Сините" разгромиха ЦСКА на финала.

Левски спечели турнира в памет на Александър Шаламанов
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Децата от академията на Левски набор 2019 година спечелиха турнира "Бате Шами", организиран от Славия и проведен на базата на "белите". Надпреварата в памет на легендата Александър Шаламанов беше по правилата на Футбол 5 и в нея участие взеха 6 отбора разделени в 2 групи по 3 тима.

Левски, воден от треньорите Денис Сираков и Стефан Медвецки стартира с победа над Локомотив София с 14:1. Във втория мач от групата "сините" спечелиха срещу Хлапетата Благоевград с 10:1. На полуфиналите Левски се наложи срещу Септември с 10:3.

В битката за трофея Левски разгроми ЦСКА с 9:1, като 6 гола за успеха отбеляза Николай Будинов, който стана и голмайстор на турнира с 16 попадения.

#Турнир в памет на Александър Шаламанов

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