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Вентилаторите са полезни, но при екстремна жега могат да имат обратен ефект

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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вентилаторите полезни екстремна жега имат обратен ефект
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Използването на електрически вентилатори при високи летни температури може да бъде ефективно средство за охлаждане, но при определени екстремни условия те могат да увеличат топлинния стрес върху организма, пише изданието New Scientist.

Според публикацията ефектът на вентилаторите зависи от комбинацията между температурата, влажността и състоянието на човешкия организъм. При умерени горещини въздушният поток подпомага изпарението на потта и така улеснява охлаждането на тялото.

При много високи температури обаче - приблизително около и над 35 градуса по Целзий - особено при сух въздух, вентилаторите могат да ускорят дехидратацията, без да осигуряват достатъчно ефективно охлаждане. В такива случаи движението на горещ въздух върху кожата може да увеличи натоварването върху сърдечно-съдовата система.

Според научните модели няма универсална фиксирана температурна граница, тъй като безопасността на вентилаторите зависи и от влажността. При определени условия те остават полезни дори при много високи температури, докато при други могат да бъдат неефективни или потенциално вредни.

Авторите на изследването подчертават, че рисковете от горещините са особено значими за възрастни хора, пациенти с хронични заболявания и хора, които не разполагат с достъп до климатизирани помещения. В тези случаи дори умерено повишаване на телесната температура може да доведе до сериозно натоварване на организма, ако охлаждането чрез вентилатор не е достатъчно ефективно.

Експертите посочват, че при екстремни горещини е важно да се отчитат конкретните климатични условия и индивидуалното здравословно състояние, като при нужда се използват допълнителни методи за охлаждане и добра хидратация.

#обратен ефект #вентилатори #опасни жеги

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