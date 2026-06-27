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България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgvolleyball.com
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Спорт
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Мачът е днес от 17:30 ч. в "Арена Стожице" в Любляна (Словения)

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Мъжкият ни национален отбор по волейбол излиза срещу Канада в третия си двубой от втората седмица на Лигата на нациите. Срещата е днес от 17:30 ч. б.в. в "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

В миналогодишното издание волейболистите на Джанлоренцо Бленджини отстъпиха на канадците с 0:3 гейма. През 2024 г. в Анталия "кленовите листа" отново ни победиха.

През 2023 г. успяваме да вземем само гейм на противника - в Орлеан (Франция). Година по-рано падаме в пет гейма. През 2021 г. също губим (0:3 гейма). Последните ни успехи са през 2019 г. в Мендоса (Аржентина) - 3:1 гейма и във Варна - 2018 г. - с 3:0 гейма.

Ако погледнем по-назад - в Световната лига - през 2015 г. имаме загуба с 1:3 и победа с 3:2 гейма. През 2017 г. претърпяваме поражение в четири гейма.

В първия мач от група 6 тази година българските национали записаха успех, побеждавайки с 3:2 гейма шампиона на Мондиала Италия. Във втория си двубой "лъвовете" отстъпиха на домакина Словения отново в пет гейма.

"Трикольорите" са десети във временното класиране с 9 точки (3 победи, 3 загуби), Канада е на 15-а позиция с 6 точки (1 победа, 5 загуби).

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#Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #Волейболна Лига на нациите за мъже 2026

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