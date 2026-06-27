Италия прекъсна негативната си серия с победа над Бразилия в Лигата на нациите

Световните шампиони по волейбол от Италия прекъснаха негативната си серия на турнира в група 6 от Лигата на нациите в Любляна. Селекцията на Фердинандо де Джорджи тим се наложи над Бразилия с 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:23) в третия си двубой от втората седмица на надпреварата.

Най-резултатен за Италия бе Алесандро Боволента с 20 точки (2 аса, 4 блокади), с 19 завърши Матия Ботоло (2 аса, 1 блокада). За Бразилия Рикардо Лукарели завърши с 14 точки (1 ас, 2 блокади), с по 12 точки завършиха Жудсон да Куня (3 блокади) и Браян да Силва (2 блокади).

"Скуадра адзура" заема петата позиция с 13 точки (4 победи, 3 загуби), "селесао" е на седма позиция с 11 точки (4 победи, 2 загуби).

В първите два двубоя от група 6 италианците отстъпиха на българските национали с 2:3 гейма, и на Украйна с 0:3 гейма.

В следващия си мач "адзурите" срещат Словения, на 28 юни (неделя) от 21:30 ч. б.в. Бразилските волейболисти излизат срещу Словения днес в 21:30 ч. б.в.

Украйна продължава убедителното си представяне. Воденият от Раул Лосано тим се наложи над Канада с 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23) в другия двубой от групата.

В следващата си среща Украйна ще играе с България в неделя от 14:00 ч. б.в. Днес България се изправя срещу Канада в 17:30 ч. б.в.