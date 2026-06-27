Заловиха над половин килограм фентанил на АМ „Тракия“ край Пловдив

Над 500 грама фентанил са иззети при специализирани действия на служители от пловдивския отдел "Криминална полиция". Това съобщиха от пресцентъра на МВР-Пловдив.

На 26 юни, край разклон за с. Трилистник на АМ "Тракия" бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание, а експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама.

По случая са задържани водачът и спътникът му. Образувано е досъдебно производствопо уведомена е Окръжна прокуратура- Пловдив.