Обвиненият за катастрофата с две загинали деца край Мездра остава в ареста

Окръжният съд във Враца постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за шофьора, обвинен в причиняването на смъртта на момче и момиче при катастрофа в Мездра. Той е обвинен, че при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата, като е шофирал с повече от разрешените 40 км/ч и е навлязъл в насрещното платно, вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие с две жертви.

Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 години лишаване от свобода, се посочва в съобщение на Врачанския окръжен съд, изпратено до медиите. Според съда съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, като тази опасност не се извежда единствено от тежестта на обвинението или от обществения отзвук на случая, а от конкретни данни за личността му, поведението му като водач и механизма на деянието.

В съдебната зала днес присъстваха близки на обвиняемия, които не направиха коментар. Самият Д. Т. също не коментира пред медиите.

Решението на съда няма да бъде обжалвано, каза адвокатът на обвиняемия Янко Алексиев. Той добави, че Д. Т. предварително е решил да не обжалва мярката. „Това е неговото отношение към резултата от цялата трагедия – че ще уважи каквото и да е решение на съда“, каза Алексиев. По думите му е било напълно оправдано защитата да поиска домашен арест. „Той довчера също е бил дете и тези приказки, че се ползва с лошо име в Мездра... В един процес, в който са важни доказателствата, не може слуховете да натежават“, добави адвокатът.

„Прокуратурата дължеше защита на обществото и мисля, че в пълна степен беше постигната изолацията на такъв тип шофьор от възможността да извършва подобен род престъпления, свързани с нарушения на правилата за движение по пътищата“, каза пред медиите прокурорът от Окръжната прокуратура във Враца Теодора Начева.