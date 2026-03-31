Христо Стоичков: Борислав Михайлов е нашият капитан, лидер и приятел

Единственият българин, печелил "Златната топка", определи бившия си съотборник като "велик човек и вратар".

Единственият българин, печелил "Златната топка" - Христо Стоичков, изрази тъга от новината за кончината на бившия си съотборник в националния отбор на България Борислав Михайлов.

Бившият президент на Българския футболен съюз почина във вторник на 63-годишна възраст в следствие на усложнения от прекаран инсулт в края на миналата година.

Стоичков нарече Михайлов "велик човек и вратар".

"Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствай те ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!", заяви Стоичков в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".

Стоичков и Михайлов бяха основна част от отбора на България, спечелил бронзови медали от световното първенство по футбол в САЩ през 1994 година. На шампионата Стоичков става голмайстор на турнира с шест попадения, а Михайлов извежда България с капитанската лента във всеки един от седемте мача.

