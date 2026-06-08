Кукурея напуска Челси след световното

Испанският национал Марк Кукурея е готов да направи следващата стъпка в кариерата си и вижда бъдещето си в Барселона, твърди испанското издание Mundo Deportivo. Левият бек на Челси вече е уведомил ръководството на лондончани за желанието си да смени клубната си принадлежност през летния трансферен прозорец.

Според информацията 27-годишният защитник се ползва с високо доверие от наставника на каталунците Ханзи Флик, който го разглежда като сериозно попълнение за левия фланг на отбраната. На „Камп Ноу“ обаче ще вземат окончателно решение за евентуален трансфер едва след като стане ясна ситуацията около Алехандро Балде, който е сред играчите с неясно бъдеще в отбора.

От Челси оценяват Кукурея на между 40 и 50 милиона евро – сума, която може да се окаже сериозно препятствие пред евентуалната сделка.

Интерес към левия краен бранител обаче не липсва. Освен Барселона, сред кандидатите за подписа му са още Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

През сезон 2025/26 испанецът бе сред най-постоянните фигури в състава на Челси, като записа 50 официални мача, реализира едно попадение и направи четири голови подавания. Настоящият му договор със „сините“ е валиден до лятото на 2029 година.