БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представя инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кукурея напуска Челси след световното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Спрягат испанския национал за трансфер в Барселона.

Челси Марк Кукурея
Снимка: БТА
Слушай новината

Испанският национал Марк Кукурея е готов да направи следващата стъпка в кариерата си и вижда бъдещето си в Барселона, твърди испанското издание Mundo Deportivo. Левият бек на Челси вече е уведомил ръководството на лондончани за желанието си да смени клубната си принадлежност през летния трансферен прозорец.

Според информацията 27-годишният защитник се ползва с високо доверие от наставника на каталунците Ханзи Флик, който го разглежда като сериозно попълнение за левия фланг на отбраната. На „Камп Ноу“ обаче ще вземат окончателно решение за евентуален трансфер едва след като стане ясна ситуацията около Алехандро Балде, който е сред играчите с неясно бъдеще в отбора.

От Челси оценяват Кукурея на между 40 и 50 милиона евро – сума, която може да се окаже сериозно препятствие пред евентуалната сделка.

Интерес към левия краен бранител обаче не липсва. Освен Барселона, сред кандидатите за подписа му са още Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

През сезон 2025/26 испанецът бе сред най-постоянните фигури в състава на Челси, като записа 50 официални мача, реализира едно попадение и направи четири голови подавания. Настоящият му договор със „сините“ е валиден до лятото на 2029 година.

#ФК Челси #ФК Барселона #Марк Кукурея

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
1
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
2
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
3
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
4
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Бончо Генчев в предаването "Зала на славата"
5
Бончо Генчев в предаването "Зала на славата"
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
6
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Европейски футбол

Добри новини за състоянието на Кристиан Ериксен
Добри новини за състоянието на Кристиан Ериксен
Унгарци се прицелиха в Пламен Андреев Унгарци се прицелиха в Пламен Андреев
Чете се за: 01:37 мин.
Моника Симеонова и Павела Апостолова-Сеганов открехват вратата към "Начален удар" Моника Симеонова и Павела Апостолова-Сеганов открехват вратата към "Начален удар"
Чете се за: 04:10 мин.
Стрелба близо до лагера на Англия в Канзас Сити Стрелба близо до лагера на Англия в Канзас Сити
Чете се за: 01:02 мин.
Джани Ифантино пожела бързо възстановяване на Кристиан Ериксен Джани Ифантино пожела бързо възстановяване на Кристиан Ериксен
Чете се за: 02:05 мин.
Равенство беляза контролата между Мароко и Норвегия Равенство беляза контролата между Мароко и Норвегия
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти
Властта представя инициативата "Кошница с грижа":...
Чете се за: 02:17 мин.
Политика
Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000" Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000"
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Расте броят на жертвите при земетресението във Филипините (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Задържаха наркотици за близо половин милион евро на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ