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Христо Стоичков представя авторски спектакъл

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Спорт
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Продукцията пресъздава по съвременен начин неговата 60-годишна история в шест сцени, всяка със собствен визуален свят, атмосфера и енергия.

Христо Стоичков
Снимка: БТА
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Легендата на българския футбол Христо Стоичков представя авторски спектакъл. На 8 октомври 2026 г. в зала „Арена 8888 София“ легендарният номер 8 се завръща в центъра на един различен терен, за да сподели как самият той иска да запомни изминалите 60 години от своя живот, коментират от екипа на събитието.

По думите им това не е футболен мач или филм. Stoitchkov The Show е първият по рода си мултимедиен спектакъл в България, специално създаден по повод юбилея – събитие на живо, което обединява спорт, сценично изкуство, музика, технологии и токшоу. Стоичков е сърцето на спектакъла и разказвачът на собствената си история.

Продукцията пресъздава по съвременен начин неговата 60-годишна история в шест сцени, всяка със собствен визуален свят, атмосфера и енергия. Теренът в залата се трансформира, а пред очите на публиката оживяват шест различни свята - от ранните години на лекоатлетическата писта в Пловдив и първите стъпки в спорта, през върха на световния футбол, до важните решения и победи, и ролята на Стоичков днес като вдъхновяваща фигура и ментор.

На сцената до Христо Стоичков ще се появят значими личности, които той смело нарича свои приятели. Те ще надникнат в личния свят на една от най-големите фигури в българския спорт, за да споделят неразказвани моменти от забележителния му живот, разказват от екипа на проекта.

По думите им за първи път публиката няма да бъде просто зрител: „Тя ще бъде част от действието - всеки регистриран потребител на сайта www.stoitchkovshow.com има възможност да изпрати въпрос към Христо Стоичков. Част от най-интересните въпроси ще бъдат избрани, а Стоичков ще отговори на тях на живо по време на спектакъла. Шоуто е предназначено за всички - за хората, които помнят САЩ '94, за тези, които обичат футбола, и за тези, които тепърва откриват историята на Христо Стоичков“.

#христо стоичков

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