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Добри новини за състоянието на Кристиан Ериксен

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Спорт
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Очаква се датският национал да бъде изписан скоро от болницата.

Добри новини за състоянието на Кристиан Ериксен
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Датският национал Кристиан Ериксен е "в добро състояние" и се очаква да напусне болницата скоро, след като се срина на терена, играейки за Дания в контролата срещу Украйна (2:1), съобщи лекарят на националния отбор в понеделник, цитиран от АП.

34-годишният Ериксен е стискал гърдите си с две ръце при игра без топката, преди да падне на земята в 65-ата минута на международния приятелски мач на Дания срещу Украйна в Одензе в неделя. Халфът напусна терена сам, след като беше прегледан от медицински персонал, съобщи Датската футболна федерация след мача, и се подложи на допълнителни изследвания в Университетската болница в Одензе.

Лекарят на датския отбор Мортен Бьосен каза: "Говорих с Кристиан тази сутрин и той се справя добре. Той е със семейството си и е в добро настроение. Очаква се той да бъде изписан скоро и да може да се върне у дома." Бьосен заяви в изявлението, че федерацията "се грижи добре за играчите и персонала и поддържа редовен контакт с тях".

Ериксен получи имплантируем кардио-дефибрилатор в месеците, след като получи спиране на сърдечната дейност по време на първия мач на Дания от груповата фаза на Европейското първенство през 2021 година. Той се завърна към игра по-малко от година след този инцидент. Настоящият му отбор е Волфсбург в Германия, където има договор до сезон 2026-27. Дания не се класира за Световното първенство, което ще започне в края на седмицата.

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#Национален отбор на Дания по футбол #Кристиан Ериксен

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