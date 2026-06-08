Джани Ифантино пожела бързо възстановяване на Кристиан Ериксен

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази задоволство да научи, че халфът и капитан на Дания Кристиан Ериксен е в съзнание и му пожела бързо възстановяване.

„Радвам се да чуя, че Кристиан Ериксен е в съзнание и получава необходимото медицинско лечение след инцидента в мача срещу Украйна. Пожелавам му бързо възстановяване. Изпращам и най-добри пожелания на семейството му и на целия датски отбор. Мога също да похваля бързата и ефективна работа на медицинския персонал и длъжностните лица на мача“, написа Инфантино в профила си в Инстанграм.

Ериксен се срина по време по време на второто полувреме на приятелския мач между Дания и Украйна. Той напусна терена на носилка. Мачът беше прекратен при резултат 2:1 в полза на Дания. По-късно от датския национален отбор обявиха, че Ериксен е в съзнание и мачът няма да бъде доигран.

Инцидентът идва пет години след като Ериксен претърпя сърдечен арест на Евро 2020. Това се случи по време на мач от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на футболиста спря за около пет минути, а животът на датчанина беше спасен на терена.

34-годишният Ериксен играе за германския Волфсбург. Носил е екипите още на английските клубове Манчестър Юнайтед, Брентфорд и Тотнъм. Бил е част и от тима на Аякс Амстердам, с който спечели три шампионски титли на Нидерландия, както купата и суперкупата на страната. С Интер Милано Ериксен стана шампион в Серия А през сезон 2020/2021, а с Дания има бронз от Европейското първенство през 2021 година.