Кристиан Ериксен колабира по време на контрола на Дания срещу Украйна

Тревожни сцени белязаха приятелската среща между Дания и Украйна, след като Кристиан Ериксен колабира на терена по време на двубоя. Полузащитникът се хвана за гърдите, преди да падне на тревата, а медицинските екипи незабавно се намесиха.

CHRISTIAN ERIKSEN S'EST EFFONDRÉ EN MATCH AMICAL FACE À L'UKRAINE...



Les mauvais souvenirs... pic.twitter.com/WAQeLbV1eQ — Actu Foot (@ActuFoot_) June 7, 2026

От Датската футболна федерация съобщиха, че Ериксен е в съзнание и състоянието му е стабилно предвид обстоятелствата. След инцидента срещата беше прекратена.

Случилото се неизбежно напомни за драматичните събития по време на европейското първенство през 2021 година, когато Ериксен получи сърдечен арест в мача срещу Финландия и беше спасен след спешна намеса на медицинските екипи.

Очаквайте подробности!