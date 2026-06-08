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България U17 отстъпи на Албания във втората контрола в Тирана

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Спорт
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Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров.

България U17
Снимка: БФС
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Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0:5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана.

Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика на различни състезатели.

Само три дни по-рано младите „лъвове“ записаха победа с 4:1 в първата контрола между двата тима. Тогава българските национали демонстрираха отлична игра, а Петър Петров и Александър Сираков реализираха по две попадения за успеха в албанската столица.

Състав на България U17:

Пандазиев, Ди Пило, Палиев, Захариев, Даскалов, Кюмюрджиев, Янакиев, Тодоров, Антонов, Господинов, Петров.

Резерви: Здравков, Кузманов, Хаджиев, Димитров, Динев, Костов, Митрушев, Неделчев, Недев, Сираков.

#България U17 футбол #България U17

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