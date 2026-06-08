Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим отношения без ясни мотиви

Преди около по-малко от час Кандев ме изненада с това да си прекратим отношения, без ясни мотиви, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти. По думите му изпълняващият длъжността главен комисар е изложил мотиви от личен характер, които министърът отказа да сподели.

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно "Мъжете трябва да говорят директно в очите , ако нещо трябваше да ми каже той трябваше да ми го каже в очите", допълни Демержиев.

"Никой не му е пречил той се ползваме с моето пълно доверие", каза още вътрешният министър.

"Многократно съм го заявявал още преди встъпването в поста и в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си", категоричен беше Иван Демерджиев.