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Антонио Рюдигер подписа нов договор с Реал

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Спорт
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Защитникът ще остане в Мадрид още един сезон.

Антонио Рюдигер, Реал Мадрд
Снимка: БГНЕС
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Защитникът Антонио Рюдигер ще остане в Реал Мадрид още една година, информира журналистът Фабрицио Романо.

Германският национал вече е подписал нов едногодишен контракт, а за официалното обявяване на сделката е било забавено заради приключването на президентските избори в Реал, които бяха спечелени от Флорентино Перес.

33-годишният Рюдигер е част от "кралския клуб" от 2022 година, като спечели по веднъж титлата и купата в Испания, както и Шампионската лига.

#ФК Реал Мадрид #Антонио Рюдигер

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