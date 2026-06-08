Антонио Рюдигер подписа нов договор с Реал

Защитникът Антонио Рюдигер ще остане в Реал Мадрид още една година, информира журналистът Фабрицио Романо.

Германският национал вече е подписал нов едногодишен контракт, а за официалното обявяване на сделката е било забавено заради приключването на президентските избори в Реал, които бяха спечелени от Флорентино Перес.

33-годишният Рюдигер е част от "кралския клуб" от 2022 година, като спечели по веднъж титлата и купата в Испания, както и Шампионската лига.