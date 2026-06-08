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ЦСКА направи първи тест на осветлението на стадион "Българска армия"

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Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
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Системата включва общо 174 осветителни тела.

ЦСКА стадион
Снимка: cska.bg
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ЦСКА проведе първи тест на осветлението във вътрешната част на стадион "Българска армия" - системата, която ще осветява футболния терен и трибуните по време на мачовете.

Още една крачка до мечтата!

Снощи бе проведен първи тест на осветлението във вътрешната част на „Българска армия“ – системата, която ще осветява футболния терен и трибуните по време на мачовете на 31-кратните шампиони. Тя е изградена с високоефективни LED прожектори на Musco – безспорният световен лидер в решенията за осветление на спортни съоръжения, основен партньор на УЕФА, както и първият предпочитан доставчик на ФИФА.

Системата включва общо 174 осветителни тела, от които 140 прожектора за осветяване на терена, 20 прожектора за осветяване на трибуните и 14 RGBW прожектора за динамични светлинни ефекти и специални събития.

Вътрешното осветление на нашето бижу е последен писък на технологичната мода. То е проектирано да осигури високо качество на светлината, отлична видимост за играчи, зрители и телевизионни излъчвания, както и значително по-висока енергийна ефективност в сравнение с традиционните системи. Разбира се, отговаря напълно и на изискванията на УЕФА за стадион от 4-а категория, предоставяйки 1500 лукса равномерно осветление както в хоризонтално, така и във вертикално направление при CRI (Индекс на цветопредаване) минимум 80.

По време на днешните тестове бе проверена работата на всички осветители, а на по-късен етап - заедно с експерти на производителя, ще бъдат настроени всички функционалности и различни режими на работа.

Осветителната система на „Армията“ ще осигурява не само 100-процентово визуално изживяване по време на мачове, но и редица други специални режими: при тренировки и ежедневна експлоатация с намалена консумация на енергия, сценарии за откриване на спортни събития, светлинни шоу програми за представяне на отборите, победни и празнични ефекти след отбелязан гол или спечелен мач, динамични цветни сцени благодарение на RGBW прожекторите, както и синхронизирани светлинни преходи и анимации в различни части на стадиона.

Едно от най-съвременните предимства на системата е възможността за интегрирано управление. Осветлението на терена, трибуните, RGBW ефектите и фасадното осветление могат да бъдат управлявани като единна система. Това позволява създаването на общи светлинни сценарии, при които фасадата на стадиона и вътрешното осветление работят синхронно.

С внедряването на осветителната система стадион „Българска армия“ получава модерна инфраструктура, отговаряща на най-високите изисквания за спортни съоръжения, телевизионни продукции и зрителско преживяване, като същевременно се осигуряват висока надеждност, енергийна ефективност и широки възможности за бъдещо развитие“, написаха от ЦСКА.

#ПФК ЦСКА София

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