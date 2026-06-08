Бивш играч на ЦСКА се разписа при класика на Еквадор

Бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо вкара първия гол за победата с 3:0 на Еквадор над Гватемала в контролна среща, играна в Кълъмбъс.

Кайседо откри от дузпа в 19-ата минута, като за него това бе първи гол с националната фланелка от две години.

Еквадор удвои аванса си в 73-тата минута чрез Нилсон Ангуло, който влезе като смяна на мястото на Кайседо час след началото на срещата.

Крайното 3:0 оформи Первис Еступинян в 78-мата минута, секунди след като се появи в игра от скамейката.

За Еквадор това е втора поредна победа в контролите, а тимът продължава да няма загуба от септември 2024 година насам, когато отстъпи пред Бразилия. Следващият мач на южноамериканският представител е срещу Кот д'Ивоар на 15 юни, като това ще бъде и първата среща от група "Е" на световното първенство, в която са още Германия и Кюрасао.