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Унгарци се прицелиха в Пламен Андреев

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Спорт
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Стражът може да смени своята клубна принадлежност.

вратарят пламен андреев отлични изяви дебюта полския шампион лех познан
Снимка: БТА
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Пламен Андреев може да поеме в посока Унгария. Стражът е на път да смени своята клубна принадлежност, тъй като Дебрецен е отправил оферта на Фейенорд за закупуването на младежкия национал, съобщава fe12.nl.

Вратарят беше привлечен в гранда от Ротердам от Левски за 1.2 милиона евро преди два сезона с договор до лятото на 2029 година, но така и не успя да се пребори за място в състава.

Той беше преотстъпен през миналата есен на Сантандер, но след пет участия за испанския втородивизионен тим се завърна преждевременно през януари във Фейенорд, който веднага отново го даде под наем на Лех Познан. Стражът записа само един мач през пролетта за поляците, които спечелиха титлата, но решиха да не се възползват от опцията за закупуването на българина след края на сезона.

Така Андреев отново трябва да започне подготовка с ротердамци, които в близко време ще трябва да решат въпроса за бъдещето му. Фейенорд внимателно ще разгледа условията по предложението на Дебрецен, който завърши на четвърто място в унгарския елит. Самият футболист е готов да премине в отбор, в който ще има повече възможност да играе след неуспешните периоди в Испания и Полша.

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#ФК Фейенорд #Пламен Андреев #ФК Дебрецен

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