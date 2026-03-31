Младежкият ни национален отбор по футбол почита Борислав Михайлов преди двубоя с Азербайджан

С минута мълчание ще започне квалификационният двубой за европейското първенство до 21 години между България и Азербайджан. Срещата е днес от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Младите национали ще отдадат почит на легендарния вратар Борислав Михайлов, който почина по-рано днес на 63-годишна възраст.

Българският тим влиза в срещата след успех с 1:0 като гост на Гибралтар в предишния кръг, когато точен беше Георги Лазаров. „Лъвовете“ заемат четвъртото място в групата с 10 точки и остават в борбата за втората позиция заедно с Чехия и Шотландия, които имат по 11. Лидер е съставът на Португалия с 16 точки.

Борислав Михайлов остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Бившият капитан и вратар на националния отбор има 102 мача за представителния тим и е сред ключовите играчи от поколението, достигнало до бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 година. Той дълги години беше и президент на Българския футболен съюз.