Редица български клубове изразиха съболезнования за кончината на Борислав Михайлов

Българските клубове припомниха за легендата на българския футбол.

Родният клуб на Борислав Михайлов Левски изрази огромно съжаление от кончината на бившия вратар.

"Сините" заявиха, че Михайлов е една от емблемите на клуба и никога няма да бъде забравен. Той е трикратен шампион с Левски и има 243 мача за клуба, а на "Герена" в продължение на дълги години играха неговият баща Бисер Михайлов и неговият син Николай Михайлов.

"На 63-годишна възраст от този свят си отиде една от емблемите на Левски и българския футбол Борислав Михайлов. Боби e едно от най-големите имена в "синята" история. Михайлов играе в Левски от 1981 до 1989 година, записвайки 243 мача със синята фланелка. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88 година), трикратен носител на Купата на страната (1982, 1984 и 1986 година)... ПФК Левски изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Боби Михайлов, както и на цялата спортна общественост. Поклон пред светлата ти памет. Няма да бъдеш забравен никога", гласи съобщението на "синтие".

От ръководството на българския футболен шампион Лудогорец изказаха съболезнования за кончината на Борислав Михайлов.

"ПФК Лудогорец изразява своите съболезнования по повод кончината на легендарния български вратар и бивш президент на БФС, Борислав Михайлов. Той ще остане завинаги в историята със своя значим принос към родния футбол. Като част от славното поколение, донесло незабравими моменти на България, и като ръководител, посветен на развитието на играта у нас, Борислав Михайлов остави дълбока следа, която ще бъде помнена от поколения фенове. В този труден момент изказваме искрени съболезнования към неговото семейство, близки и приятели. Поклон пред светлата му памет", написаха от клуба.

ЦСКА изрази съболезнования към семейството, близките и Левски заради смъртта на легендата на "сините".

"Михайлов ще остане в историята като капитана на Златното поколение на националния отбор на България... ПФК ЦСКА изказва съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК Левски и на цялата футболната общност. Поклон пред паметта му", написаха от "червения клуб" на официалната си страница.

От ръководствата на Славия, Добруджа, Арда, Ботев Враца, Локомотив София и Спартак Варна изказаха съболезнованията си след смъртта на легендарния български вратар Борислав Михайлов.

"ПФК Славия скърби за Борислав Михайлов. Бившият дългогодишен президент на Българския футболен съюз и член на Изпълкома на УЕФА, който беше капитан на незабравимия отбор, спечелил бронзови медали на Мондиал 94 в САЩ, почина на 63-годишна възраст... Михайлов защитаваше вратата на Славия в 14 мача през сезон 1997-98 и е свързан с историята на клуба ни. ПФК Славия изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на цялата футболна общественост. Поклон пред светлата му памет", пишат "белите".

От елитните пловдивски футболни клубове Ботев и Локомотив също изказаха съболезнования. В кариерата си той е защитавал и цветовете на Ботев.

"Легендарният вратар на българския футбол Борислав Михайлов напусна този свят на 63-годишна възраст. Един от най-великите футболисти в историята на България не успя да се пребори с тежко заболяване. Знаменитият страж ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година... ПФК Ботев Пловдив изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов. Поклон пред светлата му памет", написаха от Ботев.

