Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Бившият президент на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след получен инсулт.

Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година.

Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

62-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г.

Освен за своя роден Левски, бившият вратар е играл още за Беленензеш, Мюлуз, Ботев Пловдив, Рединг, Славия и Цюрих.