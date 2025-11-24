БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Бившият президент на БФС е настанен в болница "Токуда".

Борислав Михайлов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бившият президент на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след получен инсулт.

Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година.

Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

62-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г.

Освен за своя роден Левски, бившият вратар е играл още за Беленензеш, Мюлуз, Ботев Пловдив, Рединг, Славия и Цюрих.

#Борислав Михайлов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
2
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
3
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
4
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
5
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
6
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Футбол

Кайо Видал удължи договора си с Лудогорец до 2029 година
Кайо Видал удължи договора си с Лудогорец до 2029 година
Берое се раздели със старши треньора Алехандро Сагерас Берое се раздели със старши треньора Алехандро Сагерас
Чете се за: 00:40 мин.
Sport Republic поиска среща с Левски за контролен дял в клуба Sport Republic поиска среща с Левски за контролен дял в клуба
Чете се за: 04:35 мин.
Контузия спря Росен Божинов в Белгия Контузия спря Росен Божинов в Белгия
Чете се за: 02:17 мин.
Класата на Меси изпрати Интер Маями на финал на Изток в МЛС Класата на Меси изпрати Интер Маями на финал на Изток в МЛС
Чете се за: 03:42 мин.
Лил се справи с Париж в Лига 1 Лил се справи с Париж в Лига 1
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Чете се за: 07:10 мин.
По света
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Вицепрезидентът Йотова: Това е бюджетът, който да осигури на някои...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ