Купуваме по-евтини портокали и ябълки, плащаме по-скъпо за картофи и кашкавал

Запазва се нормалното състояние на пазара на основни храни, плодове и зеленчуци.
Потребителската кошница намалява с 1 лев за изминалата седмица.
Изчисленията на седмична база на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата показва, че тя е 100 лв.
Най-много поевтиняват портокалите с 24 ст. и ябълките със 17 ст.
Леко поскъпване има при зеления пипер и картофите.
Свинското и пилешкото са по-евтини с 9 ст. Кашкавалът е по-скъп с 10 ст.
"Продължава нормалното състояние на пазара - изцяло сезонен фактор, като потребителската кошница намалява с 1 лв. за изминалата седмица, това не е нормално за този сезон, аз си го обяснявам с топлото време, като няма оформена тенденция нито към намаляване, нито към повишаване, по-скоро са пазарни вариации, които са обусловени главно от сезонен фактор и че времето е необичайно топло за сезона", заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.