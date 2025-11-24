Купуваме по-евтини портокали и ябълки, плащаме по-скъпо за картофи и кашкавал

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запазва се нормалното състояние на пазара на основни храни, плодове и зеленчуци

потребителската кошница запазва
Запазва се нормалното състояние на пазара на основни храни, плодове и зеленчуци.

Потребителската кошница намалява с 1 лев за изминалата седмица.

Изчисленията на седмична база на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата показва, че тя е 100 лв.

Най-много поевтиняват портокалите с 24 ст. и ябълките със 17 ст.

Леко поскъпване има при зеления пипер и картофите.

Свинското и пилешкото са по-евтини с 9 ст. Кашкавалът е по-скъп с 10 ст.

"Продължава нормалното състояние на пазара - изцяло сезонен фактор, като потребителската кошница намалява с 1 лв. за изминалата седмица, това не е нормално за този сезон, аз си го обяснявам с топлото време, като няма оформена тенденция нито към намаляване, нито към повишаване, по-скоро са пазарни вариации, които са обусловени главно от сезонен фактор и че времето е необичайно топло за сезона", заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

