БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 00:22 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази

Ще се движат по-малко влакове, метро и автобуси, в рамките на стачката няма да се събира и боклук от улиците

стачка Белгия
Снимка: БТА
Слушай новината

Започва тридневна стачка в Белгия, която ще обхваща редица публични сектори и услуги.

Причината е недоволство на синдикатите заради социалните политики на правителството, като например намаляване на пенсиите и социалното подпомагане.

Всички заминаващи полети от брюкселското летище са отменени за 26 ноември.

Пристигащите също може да бъдат ограничени.

Сред засегнатите сектори ще бъде и общественият транспорт.

Ще се движат по-малко влакове, метро и автобуси.

Осен това в рамките на стачката няма да се събира и боклук от улиците.

#стачка #обществен транспорт #отменени полети #летище #Белгия #Брюксел

Последвайте ни

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
2
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
3
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
5
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
6
Русенци протестираха срещу приемането на еврото

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант
Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон
Чете се за: 00:45 мин.
Откриха ски сезона в Австрия Откриха ски сезона в Австрия
Чете се за: 00:35 мин.
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков
Чете се за: 01:47 мин.
Летището на Вилнюс е затворено заради появата на балони с контрабандна стока Летището на Вилнюс е затворено заради появата на балони с контрабандна стока
Чете се за: 01:00 мин.
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
6798
Чете се за: 11:02 мин.

Водещи новини

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Все още не са изискани документи от...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ