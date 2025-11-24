Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел

Ще се движат по-малко влакове, метро и автобуси, в рамките на стачката няма да се събира и боклук от улиците
Започва тридневна стачка в Белгия, която ще обхваща редица публични сектори и услуги.
Причината е недоволство на синдикатите заради социалните политики на правителството, като например намаляване на пенсиите и социалното подпомагане.
Всички заминаващи полети от брюкселското летище са отменени за 26 ноември.
Пристигащите също може да бъдат ограничени.
Сред засегнатите сектори ще бъде и общественият транспорт.
Ще се движат по-малко влакове, метро и автобуси.
Осен това в рамките на стачката няма да се събира и боклук от улиците.