Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел

Започва тридневна стачка в Белгия, която ще обхваща редица публични сектори и услуги.



Причината е недоволство на синдикатите заради социалните политики на правителството, като например намаляване на пенсиите и социалното подпомагане.

Всички заминаващи полети от брюкселското летище са отменени за 26 ноември.

Пристигащите също може да бъдат ограничени.

Сред засегнатите сектори ще бъде и общественият транспорт.

Ще се движат по-малко влакове, метро и автобуси.

Осен това в рамките на стачката няма да се събира и боклук от улиците.