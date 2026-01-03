БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен...
Чете се за: 03:05 мин.
Почина великият Димитър Пенев
Чете се за: 02:32 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 01:22 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Отказ да се приемат евромонети, които не са с българска страна и да се вземе банкнота от 200 евро, са само част от сигналите, които получихме в "По света и у нас". Жена в София прави опит да купи стек цигари с 200 евро от магазин на голяма верига, но управителката обяснила, че касиерката не разпознава банкнотата и не може да я приеме. Тя отказа да застане пред нашата камера, но заяви, че продавачите все още не познават всички копюри, а и в конкретния случай не разполагали с достатъчно евро за ресто.

  • Добрина Алексиева, клиент: "Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза няма да ги взема. И аз я питам: добре, защо, нали от Нова година вече сме в еврозоната, тя ми отговори - ами аз не ги познавам. - А колко евро бяха? - 200. Ние сме в центъра на София. Не знам какво ще стане по малките градове, села."
#национална валута #еврото в България #България и еврозоната #евробанкноти

Водещи новини

САЩ удариха Венецуела, президентът Мадуро е изведен от страната (ОБЗОР)
САЩ удариха Венецуела, президентът Мадуро е изведен от страната...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела? Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела?
Чете се за: 04:37 мин.
По света
След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен магазин в Пловдив заради завишени цени След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен магазин в Пловдив заради завишени цени
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Чете се за: 12:22 мин.
У нас
След трагедията със загинала жена на Витоша - кой носи отговорност...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Кметът на Бургас с ултиматум да се коригира цената на билета в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Трагедията в Швейцария: Полицията идентифицира четири от телата на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Вижте цените на църковните свещи в евро
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ