Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки

Изтича срокът за внасяне на промени в проектобюджета за 2026 година. Депутатите оставиха само 4 дни между двете четения за предложения.



Социалните партньори така и не постигнаха съгласие по параметрите на фискалната рамка. Бизнесът не одобрява двойното повишаване на данък дивидент.

Синдикатите са недоволни от неравномерното вдигане на доходите.

Според управляващите Бюджет 2026 така, както е изготвен, е съобразен със законовите разпоредби.

За първи път в евро, бюджетът предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто.

Предвижда се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 милиарда евро.

Очаква се управляващото мнозинство да внесе поправките в Закона на Здравната каса и с тях да бъдат формулирани правилата за разпределение на 260 милиона евро. Те са предвидени за заплати на медицинския персонал.