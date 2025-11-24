БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Депутатите оставиха само 4 дни между двете четения за предложения

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изтича срокът за внасяне на промени в проектобюджета за 2026 година. Депутатите оставиха само 4 дни между двете четения за предложения.

Социалните партньори така и не постигнаха съгласие по параметрите на фискалната рамка. Бизнесът не одобрява двойното повишаване на данък дивидент.

Синдикатите са недоволни от неравномерното вдигане на доходите.

Според управляващите Бюджет 2026 така, както е изготвен, е съобразен със законовите разпоредби.

За първи път в евро, бюджетът предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто.

Предвижда се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 милиарда евро.

Очаква се управляващото мнозинство да внесе поправките в Закона на Здравната каса и с тях да бъдат формулирани правилата за разпределение на 260 милиона евро. Те са предвидени за заплати на медицинския персонал.

#Бюджет 2026 #поправки #второ четене

Последвайте ни

ТОП 24

Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
1
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
2
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
3
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
5
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
6
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Политически коментари за решението на ОИК-Варна Политически коментари за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 03:20 мин.
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
Чете се за: 03:00 мин.
НС е домакин на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество НС е домакин на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Чете се за: 02:47 мин.
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120 Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
Чете се за: 02:32 мин.
Казусът "Коцев": ОИК-Варна ще заседава по случая Казусът "Коцев": ОИК-Варна ще заседава по случая
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Чете се за: 11:02 мин.
У нас
Студено утро и предимно слънчево време в понеделник Студено утро и предимно слънчево време в понеделник
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Платеното паркиране в София: Поскъпването може и да се отложи...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ