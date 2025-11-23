БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Студенти помагат на хора, претърпели инсулт

Дарина Ангелова
У нас
Филолози от Софийския университет са част от проект, който се провежда в болница "Пирогов"

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Студенти помагат на хора, претърпели инсулт да проговорят. Филолози от Софийския университет са част от проект, който се провежда в болница "Пирогов". Как невролингвистиката възстановява загубената реч?

Инсултът е едно от неврологичните заболявания, които отнемат най-много животи в България. Хората, които успеят да преборят острата фаза на болестта, често остават с нарушения в движението на крайниците и в речта.

доц. Мария Димитрова, началник на клиниката по нервни болести в болница "Пирогов": "Химичните, хеморагичните инсулти, които доста често засягат и млади пациенти, водят до засягане по една или друга причина на говора, съответно след това трябва да започне и такъв тип рехабилитация, която да включва работа със афазиолог."

На помощ идват студентите-българисти, които изучават дисциплината "Невролингвистика".

доц. д-р Владислав Миланов, езиковед, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски": "Тук е много важно в зависимост от степента на увреждане, лекарите да ни подскажат каква част от функциите на мозъка са нарушени, какво можем да възстановим, до каква степен да натоварим този човек, за да не преминем границите. За нас със вас е лесно да кажем искаме чаша вода, да кажем на близките си колко ги обичаме, но човек, който е загубил своите речеви, говорни способности, се нуждае от подкрепа."

"Знаете ли сега в коя болница ви лекуваме? Тази неприятна миастения.

- Да, в "Пирогов".

На кой етаж сме тука?

- Първият."

Студентите с готовност се включват в проекта.

Кристина Камбурова - студент специалност "Българска филология", трети курс: "Дисциплината е много свързана с медицината, с невроанатомията, и това за нас представлява трудност като хора, които се занимаваме с език и с литература, но опредено си струва."

Ивелин Крумов - студент, специалност "Българска филология", първи курс : "Идеята, че можеш по някакъв начин да им помогнеш олекотява цялата работа безспорно."

Добрата кауза е свързана и с много трудности.

доц. д.р Владислав Миланов, езиковед, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски": "Нашите студенти не са лекари, които имат тази изградена професионална защита в работата с пациенти, нашите студенти често се разплакват, когато общуват с такива пациенти, защото емоционалността на филолога надделява."

Обучението се провежда за втора поредна година, а при по-голям интерес, проектът ще бъде продължен.

#мозъчен инсулт #УМБАЛСМ "Пирогов" #инсулт #студенти

