Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Чете се за: 03:30 мин.

Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон

Николай Кръстев от Николай Кръстев
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Днес се навършват 19 години от смъртта на критика на Кремъл след края на Съветския съюз

Снимка: БНТ
Днес се навършват 19 години от смъртта на Александър Литвиненко. Случаят е първото отравяне на критик на Кремъл след края на Съветския съюз. Екип на БНТ се срещна с съпругата му Марина Литвиненко в Лондон. Според нея убийството на съпруга ѝ е бил ядрен тероризъм в центъра на британската столица.

Александър Литвиненко до 1999 г. е служител от съветските и руските тайни служби, но впоследствие разобличава своите началници, че искат да убият руският бизнесмен Борис Березовски. Заради това след като дава публичност на тази информация той е два пъти съден, лежи в затвора и след като го напуска през 2000 година той и семейството му бягат от Русия, през Турция във Великобритания, където семейството му получава британско гражданство. През есента на 2006 година Литвиненко е отровен с чай в лондонския хотел "Милениум", които вече носи друго име.

Според разследването Литвиненко е отровен от бившият му колега Андрей Луговой, но с него е работил и Сергей Ковтун, а операцията се предполага, че е извършена с одобрението на тогавашния ръководител на ФСБ Николай Патрушев и президента Владимир Путин.

Пред БНТ Марина Литвиненко сподели:

"До последния момент не можех да повярвам, че той ще почине, защото радиоктивният полоний 210 стана известен след смъртта му. И сигурно заради това, че той преживя, мъчейки се, много тези 23 дни той изгуби сериозно част от килограмите си. През последните дни, той започна да изглежда като болен, които преминава през химиотерапия, въпреки че въобще не се провеждаше такова лечение. Той не можеше да яде, да пие, защото цялата му лигавица беше възпалена."

Най-голямото ѝ разочарование е, че след смъртта му през 2006 година Западът е продължавал да има желание да прави компромиси с руският президент Владимир Путин, без да се осъзнава, че Кремъл ще нападне Украйна:

"Изпитвам голямо разочарование, защото след смъртта на Саша, чудовищната му смърт, особено когато стана ясно, че оръжие за неговото убийство беше радиоктивния елемент полоний, не изплаши светът. Не промени отношението към режима на Путин. Те мислиха, че ще намерят общ език с Путин, че ще намерят компромиси, но за съжаление сега се намираме в 2025 година и на територията на Европа върви голяма война. Ето към какво в крайна сметка стигнахме от 2006 година, когато беше извършен акт на ядрен тероризъм в центъра на Лондон до кървавата война в центъра на Европа."

Тя се надява, че един ден, всички виновни за смъртта на съпругът ѝ ще отговарят за стореното от тях, колкото и да изглежда невъзможно това.

