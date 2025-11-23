Платеното паркиране в София: Поскъпването може и да се отложи заради проверка на КЗП

Двойното увеличение на цените за платено паркиране в София може и да не стане факт от 5 януари. Това обяви в "Денят започва с Георги Любенов" новият председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. От институцията започват проверка, която трябва да установи дали има икономическа обосновка за двойното увеличение на цените. А граждани и днес протестираха срещу решението на общината.

Комисията за защита на потребителите се е самосезирала заради предстоящото увеличение на цените на зоните за платено паркиране в София. Изискали са от Центъра за градска мобилност и кмета Васил Терзиев всички документи, които имат отношение към формирането на новите цени. Не са убедени, че ще могат да спрат увеличението.

Александър Колячев - и.д. председател на КЗП: "Не мога да съм категоричен към настоящия момент, но със сигурност сме предприели мерки в тази насока. Становището на КЗП е, че трябва всичките аргументи, свързани с това поскъпване, да са на масата и да се установи дали това поскъпване е следствие на обективни икономически критерии."

снимка: БНТ

Предстоящата реформа отново изкара на протест недоволни граждани пред общината. Те настояват кварталите им да не стават зелена зона и да има повече общински паркинги.

Емил Тинчев: "Не съм съгласен с решението на столичната община, районите извън центъра да станат платена зона, тоест ние не можем да паркираме колите си там където живеем." Слава Василева: "Аз се чувствам незащитена от държавата, която в този период при приемане на еврото, по този начин променя цената. след година - две, да се направят тези прословути паркинги, да, но без алтернатива да трябва да плащаме тези безумни суми, не го приемам." Мариян Ташев, организатор: "Настояваме областния управител г-н Стефан Арсов да върне това решение за прегласуване и общинските съветници да защитят интересите на своите избиратели и да гласуват против тази наредба."

снимки: БГНЕС

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев се срещна с част от организаторите на протеста и следващата седмица ще им предостави списък с инфраструктурни обекти, които ще бъдат финансирани със събраните от паркирането средства.