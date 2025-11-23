Мишена е бил началник-щаба на Хизбула
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Мишена е бил началник-щаба на Хизбула, посочиха от офиса на премиера Нетаняху.
Според вестник "Джерузалем поуст" на прицел е бил Али Табтабай - фактически вторият човек в йерархията на проиранската групировка. Ливанските власти съобщават за един убит и 21 ранени. Поразени са третият и четвъртия етаж на 9-етажна сграда в гъстонаселен район на ливанската столица.
Много хората са излезли на улицата поради опасения от нови удари, предава Ройтерс от място. Пред Аксиос американски представители заявили, че Вашингтон не е бил информиран предварително за удара, а веднага след него. Премиерът Нетаняху е наредил операцията по препоръка на министъра но отбраната и на израелския началник щаб на армията.
Бенямин Нетаняху - министър-председател на Израел: "Продължаваме да поразяваме тероризма на няколко фронта. През почивните дни нанесохме удари в Ливан и ще продължим да правим всичко необходимо за да не позволим на Хизбула да възстанови възможностите си да бъде заплаха за нас. Това правим и в ивицата Газа. От началото на примирието Хамас го нарушава непрекъснато и ние действаме подобаващо. Хамас направи няколко опита да проникне на наша територия зад жълтата линия и да нападне наши войници. Осуетихме това с голяма сила."