БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Запази

Мишена е бил началник-щаба на Хизбула

Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Снимка: БТА
Слушай новината

Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Мишена е бил началник-щаба на Хизбула, посочиха от офиса на премиера Нетаняху.

Според вестник "Джерузалем поуст" на прицел е бил Али Табтабай - фактически вторият човек в йерархията на проиранската групировка. Ливанските власти съобщават за един убит и 21 ранени. Поразени са третият и четвъртия етаж на 9-етажна сграда в гъстонаселен район на ливанската столица.

Много хората са излезли на улицата поради опасения от нови удари, предава Ройтерс от място. Пред Аксиос американски представители заявили, че Вашингтон не е бил информиран предварително за удара, а веднага след него. Премиерът Нетаняху е наредил операцията по препоръка на министъра но отбраната и на израелския началник щаб на армията.

Бенямин Нетаняху - министър-председател на Израел: "Продължаваме да поразяваме тероризма на няколко фронта. През почивните дни нанесохме удари в Ливан и ще продължим да правим всичко необходимо за да не позволим на Хизбула да възстанови възможностите си да бъде заплаха за нас. Това правим и в ивицата Газа. От началото на примирието Хамас го нарушава непрекъснато и ние действаме подобаващо. Хамас направи няколко опита да проникне на наша територия зад жълтата линия и да нападне наши войници. Осуетихме това с голяма сила."

#израелски удари #напрежение между Израел и Хизбула #Израел срещу Хамас #Ливан #бейрут #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
1
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
2
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
3
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
4
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
5
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето...
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
6
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Близък изток

Нови израелски удари в Газа
Нови израелски удари в Газа
Тръмп на вечеря със саудитския принц: Обсъдиха Газа и военно сътрудничество Тръмп на вечеря със саудитския принц: Обсъдиха Газа и военно сътрудничество
Чете се за: 00:45 мин.
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в палестински бежански лагер Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в палестински бежански лагер
Чете се за: 00:52 мин.
Доналд Тръмп посрещна саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман Доналд Тръмп посрещна саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман
Чете се за: 01:15 мин.
Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия
Чете се за: 00:55 мин.
Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на Тръмп Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на Тръмп
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Политически коментари за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ