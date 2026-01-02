БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 01:22 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах между Газа и Египет (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
анджелина джоли посети граничният пункт рафах газа египет
Снимка: БТА
Слушай новината

Холивудската звезда Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах между Египет и Ивицата Газа, предаде Франс прес, като се позовава на свои репортери. Джоли е била от египетската страна на пункта.

Посещението целеше да изрази подкрепата на актрисата към населението на палестинския анклав Газа, опустошен от продължила две години война.

Джоли е бивша специална пратеничка на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). По време на визитата на Рафах тя беше придружена от американска делегация. Джоли се срещна с членове на "Червения полумесец" и шофьори на камиони, превозващи хуманитарна помощ за Газа.

Според местни медии американската актриса е предприела тази визита, за да види с очите си състоянието на ранените палестинци, идващи от Газа, както и положението с доставките на хуманитарна помощ към обсадения анклав.

Снимки: БТА

# граничния пункт Рафах #Ивицата Газа #Анджелина Джоли #Египет

Последвайте ни

ТОП 24

Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
1
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни удари по военни и цивилни обекти
2
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни...
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
3
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
4
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите...
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
5
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
6
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
3
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Близък изток

Напрежение в Иран: Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще се намесят
Напрежение в Иран: Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще се намесят
Протести в Иран - ще има ли твърд отговор от властите в Техеран? Протести в Иран - ще има ли твърд отговор от властите в Техеран?
Чете се за: 00:32 мин.
Израел забрани дейността на хуманитарни организации в Газа Израел забрани дейността на хуманитарни организации в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни
Чете се за: 04:07 мин.
Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса, решени за 5 минути Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса, решени за 5 минути
Чете се за: 03:02 мин.
Тръмп изрази надежда, че втората фаза от примирието в Газа ще започне много скоро Тръмп изрази надежда, че втората фаза от примирието в Газа ще започне много скоро
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Димитър Пенев почина
Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Български футбол
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията
Чете се за: 05:37 мин.
По света
Ураганен вятър във Враца повали дървета, има населени места без ток
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
И през новата година проблемът с боклука в София остава
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на...
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ