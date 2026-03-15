Остава седмица до началото на предизборната кампания

У нас остава седмица преди началото на предизборната кампания. Вчера изтекоха сроковете за промяна на имената и състава на регистрираните политически формации.



До 17 март е крайният срок, в който политическа формация може да поиска да бъде заличена от изборните документи. Тогава е и срокът за регистрация на листите. Жребият за определяне на номерата в бюлетината е на 18 март. Заради масовата смяна на членове на СИК в няколко области на страната при последните избори, ЦИК определи специален ред, по който те ще могат да бъдат заменяни. След одобряване на имената, те няма да могат да бъдат променени, освен в случаите на лично подадена оставка или при заемане на длъжност, която е несъвместима със задълженията в СИК. Кампанията започва в полунощ на 20 март.