Емил Дечев: Постъпили са 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения

Общо 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения са постъпили в цялата страна до днес, 09:00 часа, съобщи в Плевен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той направи сравнение с парламентарните избори през 2024 г., когато постъпилите сигнали са били 612.

За вота на 19 април до днес са образувани 534 бързи и досъдебни производства, а през 2024 г. те са били 108. Броят на задържаните сега е 360, а през 2024 г. – 70. Издадените предупредителни протоколи по Закона за МВР са 5380, при предишните парламентарни избори те са били 1629. Проведените специализирани операции към днешна дата във връзка с изборите са 242, а през 2024 г. са били 228.