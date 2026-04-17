Подготовката за вота: Започва транспортирането на машините за гласуване в страната

Два дни преди изборите започва транспортирането на машините за гласуване в страната. Очаква се първите устройства да бъдат доставени в най-отдалечените областни центрове под охрана от МВР.

У нас в над 9300 секции ще може да се гласува с машина. Очаква се утре всички устройства да бъдат доставени в избирателните секции в страната, след което те ще бъдат тествани преди вота в неделя.

Всички 130 машини за гласуване вече са доставени и в избирателните секции в чужбина. Те са разпределени в 18 държави, като най-много са устройствата в Германия – общо 35, следват Великобритания – с 20, Турция – 21, а най-малко са машините в САЩ – 9.