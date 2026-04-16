Усилията на Везенков узакониха първото място на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков бе на познатото си ниво и помогна на Олимпиакос да заключи първото в края на редовния сезон в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Олимпия Милано с 85:76 в среща от последния 38-и кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Първото полувреме имаше своите сериозни моменти на итрига, но през второто селекцията на Йорргос Барцокас взе мерки, за да сломи състава, воден от Джузепе Поета, както и да заслужи четвърти пореден успех в турнира на богатите. Освен това гърците нанесоха четвърто последователно поражение на италианците в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица и демонстрира своите възможности. Българският национал поведе листата на реализаторите за "червено-белите". Крилото се прибра в съблекалнята с 20 точки, 4 борби и 2 откраднати топки за 28 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 7/16 от средна дистанция, 1/4 отвъд дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин тимът от Пирея спечели редовния сезон в турнира ба богатите за трети път в последните четири години, както и за втори пореден. Действащите шампиони на Гърция финишираха с 26 победи и 12 загуби, а италианиците приключиха на незавидната 14 позиция със 17 успеха и 21 поражения. Везенков и компания вече гледат към плейофите, където ще срещнат победителя, който ще завърши на осмото място след края на плей-ин турнира, докато за Олимпия всичко в Евролигата през този сезон приключи.

— EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026

Домакините заложиха на познатите имена, сред които Александър Везенков и Тайлър Дорси, за да намерят пътя към двуцифрената разлика още в откриващите минути. Шавон Шийлдс, Леандро Болмаро и Армани Брукс предоставиха възможността на гостите да си стъпят на краката по пътя към равенството, но присъствието на Никола Милутинов се бе достатъчно за гърците да си издействат аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Basketball is a simple game, throw it to Hall and expect BIG things to happen at the rim! #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/C83sR3jGl9 — EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026

Донтей Хол пое частично щафетата в хода на следващата десетка и мечтите за нова двуцифрена разлика в полза на „червено-белите“ отново изглеждаха реалистични. Италианците отново имаха нужните оръжия, за да отговорят на предизвикателството и да се върнат в играта, но Везенков и Дорси се погрижиха тимът от Пирея да се оттегли в съблекалнята при 47:45.

Дорси, Везенков и Милутинов подхванаха наказателна акция за действащите шампиони на Гърция, които на старта на третата част най-сетне си припомниха вкуса на двуцифрената преднина. Този път аргументите на отбора от Милано липсваха и домакините си извоюваха 13-точков актив след 30 минути игрово време.

Гърците не даваха индикации за срив и при откриването на заключителната четвърт, когато преимуществото им започна да придобива още по-солидни размери. Гостите отказаха да развеят бялото знаме, тъй като Шийлдс, Болмаро и Брукс се постараха изоставането им да бъде редуцирано само до 8 точки с по-малко от 5 минути, оставащи на часовника. Все пак „червено-белите“ намериха отговор и за този щурм, за да сложат точка на спора до финалната сирена.

Тайлър Дорси се разписа с 18 точки за Олимпиакос. Донтей Хол го последва с 14 и 5 борби, Никола Милутинов финишира с 13 и 15 овладени под двата ринга топки.

Шавон Шийлдс отговори за Олимпия с 24 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад арката. Армони Брукс наниза 13.