БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Усилията на Везенков узакониха първото място на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:17 мин.
Спорт
Запази

Българският национал бе на познатото си ниво и помогна на гърците да спечелят редовния сезон в турнира на богатите.

Слушай новината

Александър Везенков бе на познатото си ниво и помогна на Олимпиакос да заключи първото в края на редовния сезон в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Олимпия Милано с 85:76 в среща от последния 38-и кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Първото полувреме имаше своите сериозни моменти на итрига, но през второто селекцията на Йорргос Барцокас взе мерки, за да сломи състава, воден от Джузепе Поета, както и да заслужи четвърти пореден успех в турнира на богатите. Освен това гърците нанесоха четвърто последователно поражение на италианците в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица и демонстрира своите възможности. Българският национал поведе листата на реализаторите за "червено-белите". Крилото се прибра в съблекалнята с 20 точки, 4 борби и 2 откраднати топки за 28 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 7/16 от средна дистанция, 1/4 отвъд дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин тимът от Пирея спечели редовния сезон в турнира ба богатите за трети път в последните четири години, както и за втори пореден. Действащите шампиони на Гърция финишираха с 26 победи и 12 загуби, а италианиците приключиха на незавидната 14 позиция със 17 успеха и 21 поражения. Везенков и компания вече гледат към плейофите, където ще срещнат победителя, който ще завърши на осмото място след края на плей-ин турнира, докато за Олимпия всичко в Евролигата през този сезон приключи.

Домакините заложиха на познатите имена, сред които Александър Везенков и Тайлър Дорси, за да намерят пътя към двуцифрената разлика още в откриващите минути. Шавон Шийлдс, Леандро Болмаро и Армани Брукс предоставиха възможността на гостите да си стъпят на краката по пътя към равенството, но присъствието на Никола Милутинов се бе достатъчно за гърците да си издействат аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Донтей Хол пое частично щафетата в хода на следващата десетка и мечтите за нова двуцифрена разлика в полза на „червено-белите“ отново изглеждаха реалистични. Италианците отново имаха нужните оръжия, за да отговорят на предизвикателството и да се върнат в играта, но Везенков и Дорси се погрижиха тимът от Пирея да се оттегли в съблекалнята при 47:45.

Дорси, Везенков и Милутинов подхванаха наказателна акция за действащите шампиони на Гърция, които на старта на третата част най-сетне си припомниха вкуса на двуцифрената преднина. Този път аргументите на отбора от Милано липсваха и домакините си извоюваха 13-точков актив след 30 минути игрово време.

Гърците не даваха индикации за срив и при откриването на заключителната четвърт, когато преимуществото им започна да придобива още по-солидни размери. Гостите отказаха да развеят бялото знаме, тъй като Шийлдс, Болмаро и Брукс се постараха изоставането им да бъде редуцирано само до 8 точки с по-малко от 5 минути, оставащи на часовника. Все пак „червено-белите“ намериха отговор и за този щурм, за да сложат точка на спора до финалната сирена.

Тайлър Дорси се разписа с 18 точки за Олимпиакос. Донтей Хол го последва с 14 и 5 борби, Никола Милутинов финишира с 13 и 15 овладени под двата ринга топки.

Шавон Шийлдс отговори за Олимпия с 24 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад арката. Армони Брукс наниза 13.

#Евролига 2025/26 #БК Олимпия Милано #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
5
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
6
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Баскетбол

Черно море не срещна затруднения в домакинството си на Берое
Черно море не срещна затруднения в домакинството си на Берое
Спартак Плевен уби мечтите на Академик за плейофи след трилър Спартак Плевен уби мечтите на Академик за плейофи след трилър
Чете се за: 04:20 мин.
Балкан спечели убедително гостуването си на Шумен Балкан спечели убедително гостуването си на Шумен
Чете се за: 01:30 мин.
Миньор 2015 удържа Ботев 2012 Миньор 2015 удържа Ботев 2012
Чете се за: 03:22 мин.
Филаделфия и Голдън Стейт с победи в плей-ин турнира Филаделфия и Голдън Стейт с победи в плей-ин турнира
Чете се за: 02:05 мин.
Йордан Минчев с 9 точки при победа на Кемниц в Германия Йордан Минчев с 9 точки при победа на Кемниц в Германия
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Тръмп за преговорите с Техеран: Иран се съгласи с почти всичко, отказва се от ядрено оръжие
Тръмп за преговорите с Техеран: Иран се съгласи с почти всичко,...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Откриха пари и списъци с имена в кола на кандидат-депутат Откриха пари и списъци с имена в кола на кандидат-депутат
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
За колко време ще стигне керосинът в Европа?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
От първо лице: Над 18 са загинали при масирана руска атака в Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Правителството обяви война на търговията със здраве
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ