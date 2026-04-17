Краят на предизборната кампания

Броени часове остават до края на предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот. Точно в полунощ днес е официалният ѝ край.

Утре е денят за размисъл, през който е забранена политическата агитация. На изборите в неделя ще участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат. Те ще се борят за гласовете на избирателите за попълване на 240 места в 52-рото НС. Малко над 4700 са кандидатите, регистрирани за вота в цялата страна.

На вота в неделя ще се гласува с машини и с хартиени бюлетини. Възможност за гласуване с машина ще има у нас в секциите с над 300 избиратели. В останалите – ще се гласува с хартия.

Зад граница сънародниците ни ще гласуват в 493 секции, разположени в 55 държави. Окончателният брой избиратели за вота в неделя е 6 575 151.