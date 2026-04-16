ЦИК показа как се инсталират машините за гласуване

Три дни преди вота Централната избирателна комисия показа как се инсталират машините за гласуване.

Процесът за всяка една машина продължава средно по 10 минути. За първи път за тези избори ще бъде проверен софтуерът на всички над 9000 машини, които ще се използват за вота.

В склада, където се съхраняват и подготвят устройствата, бяха допуснати представители на медиите, но и упълномощени представители на политически формации, регистрирани за вота.

Стигна се до конфликт, тъй като един от тях отвори с отвертка машината, за да провери какво има вътре и има ли възможност да се пъхне друго устройство.

От ЦИК се намесиха с предупреждението, че става дума за държавна собственост, а министърът на електронното управление отхвърли каквато и да е възможност за манипулация на машините.