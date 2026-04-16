БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:20 мин.
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борбата с купения вот: Акция в Горна Оряховица

від БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дни преди предсрочните избори у нас продължават акциите срещу купения вот. Министерството на вътрешните работи проверява няколко адреса в Горна Оряховица.

Мащабната полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и изборните нарушения започна около 6:30 часа тази сутрин. До момента са издадени 7 предупредителни протокола, като част от лицата са отведени в районното управление за снемане на обяснения.

На входовете и изходите на квартал „Калтинец“ са изградени контролно-пропускателни пунктове. Полицейски служители спират за проверка всички преминаващи леки и тежкотоварни автомобили. Проверени са 142 автомобила, връчени са 5 електронни фиша и са наложени 28 глоби.

Акции срещу изборните нарушения се провеждат в цялата страна. В Разград полицията проверява сигнал за изборна търговия. Фермер от село Хърсово е подал жалба, че кметът раздава на жители хранителни продукти, за да гласуват за определена политическа партия на изборите в неделя.

По думите му, е бил заплашван с проверки и санкции от Областната дирекция по безопасност на храните. Случаят се проверява от органите на реда.

Акциите срещу купения вот продължават и на други места в страната.

#честни избори #акция срещу купуването на гласове #Горна Оряховица #Разград

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Парламентарни Избори 2026

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ