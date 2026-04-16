Борбата с купения вот: Акция в Горна Оряховица

Дни преди предсрочните избори у нас продължават акциите срещу купения вот. Министерството на вътрешните работи проверява няколко адреса в Горна Оряховица.

Мащабната полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и изборните нарушения започна около 6:30 часа тази сутрин. До момента са издадени 7 предупредителни протокола, като част от лицата са отведени в районното управление за снемане на обяснения.

На входовете и изходите на квартал „Калтинец“ са изградени контролно-пропускателни пунктове. Полицейски служители спират за проверка всички преминаващи леки и тежкотоварни автомобили. Проверени са 142 автомобила, връчени са 5 електронни фиша и са наложени 28 глоби.

Акции срещу изборните нарушения се провеждат в цялата страна. В Разград полицията проверява сигнал за изборна търговия. Фермер от село Хърсово е подал жалба, че кметът раздава на жители хранителни продукти, за да гласуват за определена политическа партия на изборите в неделя.

По думите му, е бил заплашван с проверки и санкции от Областната дирекция по безопасност на храните. Случаят се проверява от органите на реда.

Акциите срещу купения вот продължават и на други места в страната.