начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Служебният премиер и министрите на вътрешните работи и правосъдието отправиха критики към прокуратурата и призоваха държавното обвинение да работи по-добре в борбата с купения вот. Андрей Гюров напомни, че институциите трябва да действат в синхрон. Коментирани бяха и факти от журналистическо разследване със съмнения за влияние от страна на прокуратурата. Правосъдният министър Андрей Янкулов определи като смущаващи действията на държавното обвинение по разследване на пътно-транспортно произшествие, потенциално причинено от бивш охранител на и.ф. главен прокурор, който в момента е високопоставен служител в Главна дирекция "Охрана". По случая е разпоредена проверка, която се извършва от Инспектората към министерството.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Борбата за честни избори не е работа на една институция. Това е отборна игра. Първата стъпка е на гражданите, втората стъпка е на МВР, третата стъпка и тя е решаваща, е на прокуратурата."

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Държа да подчертая, че МВР работи срещу всички нива на тази организирана престъпна дейност, свързана с купуването на гласове. Като пример мога да дам, че има общо 30 прокурорски преписки за срещу лица с кандидат депутатски имунитет, за който има дано, че е извършено престъпление, свързано с изборите от тяхна страна. Тук на ход сега е прокуратурата."

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: Виждате, че действията, които се изсветляват дори, днес в едно разследване на платформата "Извън ефир" относно поведението на прокуратурата, са крайно смущаващи. Незаконосъобразно поведение по отношение на разследване за ПТП, по което потенциален причинител на въпросната катастрофа е бил бивш охранител на главния прокурор Борислав Сарафов. Поискали сме информация от прокуратурата за действията, които са предприети в хода на това производство."

снимки: БТА

#служебният премиер Андрей Гюров #акции срещу купуване на гласове #вътрешният министър Емил дечев #Андрей Янкулов #акции срещу купения вот

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в...
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Четири дни преди изборите: Правителството с мерки за честен вот
Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата
Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата
У нас
