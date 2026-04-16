Руски удари в Киев, Одеса и Днипро

Тежка нощ за Украйна. Най-малко 16 души са загинали, а над 100 са ранени при руски удари в районите на Одеса, Киев, Днипро и Харков.

По данни на украинската противовъздушна отбрана, през последните 24 часа Русия е изстреляла 44 ракети и 659 дрона срещу страната.

След атаката украинският президент Володимир Зеленски написа в социалната мрежа X, че „натискът върху Русия трябва да даде резултат“ и подчерта, че е важно всяко обещание за помощ към Украйна да бъде изпълнено навреме.

Кадри на Ройтерс показват руски дрон, летящ ниско над Киев. Украинската столица преживя една от най-тежките въздушни атаки от началото на годината. С десетки съобщения в Telegram кметът Виталий Кличко информираше гражданите и ги призоваваше да не напускат укритията.

Виталий Кличко, кмет на Киев: „Миналата нощ, в резултат на вражеска атака срещу столицата, загинаха четирима души. Сред тях е и 12-годишно момче. Пострадаха 45 жители. 26 от тях бяха хоспитализирани, а на останалите беше оказана помощ на място. От сутринта врагът отново атакува Киев. Останете в укритията!“

По данни на службите за спешна помощ загиналите в Киев са петима. Сред пострадалите има и четирима спасители, отзовали се на сигнал за пожар в северната част на града.

Серхий, жител на засегната сграда: „Чу се много силен взрив, после последва още един. Имахме едва няколко секунди да излезем в коридора. Това вероятно ни спаси – всичко беше изпочупено.“

Поне осем души са загинали при ударите в Одеса, където е поразена девететажна жилищна сграда. Ранените са 16. Засегнати са и други жилищни сгради, както и пристанищна инфраструктура.

Олена, жителка на Одеса: „Чухме дрон ‘Шахед’, който летеше към нас. Всичко стана много бързо.“ Олександър, жител на Одеса: „Преди живеех в Житомир – къщата ми беше разрушена. Купих този апартамент с държавна помощ, същата работа… Всеки ден около нас летят снаряди.“

Три жертви има и при втора поредна нощ на атаки в Днипро, където горят жилищни сгради. Ранените са най-малко 34, сред тях и две деца.

Атаки е имало и във втория по големина украински град Харков, където са ранени възрастен мъж и жена.