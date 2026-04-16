БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Няма данни за терористични атаки при стрелбите в две турски училища

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази

Турските власти въведоха ограничения за медийното отразяване на случаите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Случаите на стрелби в две училища в Турция в рамките на два поредни дни предизвикаха обществен и международен отзвук. По данни на турските власти не става дума за терористични атаки, а за два отделни и несвързани инцидента, извършени в различни региони на страната. И в двата случая нападенията са извършени от ученици, което допълнително засилва вниманието към трагедиите.

При първия инцидент извършителят е бивш ученик на училището, който е учил там до 9-и клас. В настоящия случай става дума за 14-годишен ученик от 8-и клас, който е посещавал същото училище.

Девет души са загинали, сред тях един учител и осем ученици. Тринадесет са ранените, като трима са в тежко състояние.

Извършителят също е загинал, но от изявление на валията на Кахраманмараш става ясно, че все още не е изяснено дали става дума за самоубийство или за инцидент, при който той се е прострелял по време на суматохата. Съобщава се, че е влязъл в две класни стаи на ученици от 5-и клас.

По първоначална информация бащата на извършителя е бивш служител в сферата на сигурността, откъдето вероятно са и оръжията, използвани при стрелбата. Извършителят е бил въоръжен с пет оръжия и седем пълнителя. По-късно стана ясно, че и бащата е задържан.

В Турция е взето решение за забрана на излъчване на живо, като тя важи както за местни, така и за чуждестранни медии. Основното послание на властите е да не се всява паника и дезинформация. В тази връзка са започнати проверки срещу 519 профила в социалните мрежи, поискано е блокиране на 66 адреса, а е блокиран и Телеграм канал, разпространявал кадри от нападението.

Случаите повдигат въпроси за сигурността в училищата в Турция и днес темата е сред основните в политическия дневен ред.

Към момента няма данни за предварителни сигнали или прояви, които да са подсказвали подобна агресия, включително в социалните мрежи. Властите заявяват, че разследванията продължават и тепърва ще се изясняват мотивите на извършителите, включително чрез показания на техните близки и обкръжение. И в двата случая нападателите са загинали, което затруднява установяването на причините за действията им.

#Турция #турски власти #стрелба в училище #ученици

Последвайте ни

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Азия

Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 01:50 мин.
Чете се за: 04:47 мин.
Чете се за: 00:27 мин.
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Чете се за: 04:07 мин.
Общество
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ