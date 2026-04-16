Няма данни за терористични атаки при стрелбите в две турски училища

Случаите на стрелби в две училища в Турция в рамките на два поредни дни предизвикаха обществен и международен отзвук. По данни на турските власти не става дума за терористични атаки, а за два отделни и несвързани инцидента, извършени в различни региони на страната. И в двата случая нападенията са извършени от ученици, което допълнително засилва вниманието към трагедиите.

При първия инцидент извършителят е бивш ученик на училището, който е учил там до 9-и клас. В настоящия случай става дума за 14-годишен ученик от 8-и клас, който е посещавал същото училище.

Девет души са загинали, сред тях един учител и осем ученици. Тринадесет са ранените, като трима са в тежко състояние.

Извършителят също е загинал, но от изявление на валията на Кахраманмараш става ясно, че все още не е изяснено дали става дума за самоубийство или за инцидент, при който той се е прострелял по време на суматохата. Съобщава се, че е влязъл в две класни стаи на ученици от 5-и клас.

По първоначална информация бащата на извършителя е бивш служител в сферата на сигурността, откъдето вероятно са и оръжията, използвани при стрелбата. Извършителят е бил въоръжен с пет оръжия и седем пълнителя. По-късно стана ясно, че и бащата е задържан.

В Турция е взето решение за забрана на излъчване на живо, като тя важи както за местни, така и за чуждестранни медии. Основното послание на властите е да не се всява паника и дезинформация. В тази връзка са започнати проверки срещу 519 профила в социалните мрежи, поискано е блокиране на 66 адреса, а е блокиран и Телеграм канал, разпространявал кадри от нападението.

Случаите повдигат въпроси за сигурността в училищата в Турция и днес темата е сред основните в политическия дневен ред.

Към момента няма данни за предварителни сигнали или прояви, които да са подсказвали подобна агресия, включително в социалните мрежи. Властите заявяват, че разследванията продължават и тепърва ще се изясняват мотивите на извършителите, включително чрез показания на техните близки и обкръжение. И в двата случая нападателите са загинали, което затруднява установяването на причините за действията им.