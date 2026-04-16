Акция срещу купения вот в Димитровград

Нова акция на МВР срещу купения вот, три дни преди изборите у нас. Четирима души са задържани от полицията в Димитровград и Меричлери. Това съобщи и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Открити са 20 хиляди евро и агитационни материали за конкретна партия. В телефона на един от задържаните са открити и множество снимки на лични карти.

Един от арестуваните е признал, че друг от задържаните го е принуждавал да организира свои близки и приятели да гласуват за конкретна политическа сила в неделя, в замяна на заплащане на определена сума.

По случая е образувано досъдебно производство.