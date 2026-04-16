Димитър Бербатов пред БНТ: Спортът в България е двупосочна улица

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед коментира работата си на съветник на служебния премиер.

Легендарният български футболист Димитър Бербатов гостува в студиото на „Денят започва“ по БНТ. Бившият нападател в момента е съветник по спортните въпроси на служебния министър председател Андрей Гюров.

„Ситуацията, в която е нашият спорт е двупосочна улица. Държавата трябва да участва активно, но и самият спорт да бъде проактивен и да търси помощта, когато, и ако, тя не идва. Това беше и целта на анкетата, която аз проведох“, каза Бербатов.

„Първата стъпка е направена. Проблемите и болните места се очертани, ако някой има доброто желание да седне, да разгледа програмата и да я надгради. Това е първа стъпка. Идеята е самият бизнес да се включи в спорта като пожелателно участие. Спортът ще си вземе глътка въздух. Това е един от вариантите, самият бизнес би могъл да подкрепя спорта, всички искаме нашите деца да спортуват, да се движат. Моите идеи бяха поети, разработени и върнати обратно към мен, или поне част от тях. Това е важното. Да има диалог“, добави бившият футболист на Манчестър Юнайтед.

Бербатов е категоричен, че спортовете не трябва да бъдат делени според популярността им.

„Не трябва да делим спортовете. Ако има нерегламентирани неща, когато се даряват пари, това е болна тема. Ако няма строг контрол на изразходвани средства. Повечето хора си мислят, че са тарикати и че могат да минат през системата. Но това може да стане чрез контрол. Аз се опитвам да кажа как може да стане, а не как да не стане. Хората, които са на власт (да имат желанието да направят нещо) са на ход“, добави Бербатов.

Той разгърна и идеята си физкултурните салони да се използват и извън учебни занятия.

„Салоните са важни. Тази система си работи, част от салоните са отворени за клубове и федерации. Нещата се случват. Справка показа, някои училища имат по два салона, някои нямат и един. Идеята е към тези, които могат да се използват, но стоят заключение. Това трябва да се промени. Да се използват повече салони и повече деца да спортуват. Това е идеята“, каза още бившият №9.

„Сега, все още, имам възможност да видя как се случват нещата, да трупам опит, виждам как работи системата и какво трябва да се случи едно нещо да се придвижи от точка А до точка Б. Разбирам механиката на целия процес. Моят свят отива в друг свт и трябва да пречупя моят свят, в който нещата се случват по-бързо. Ако намеря баланса ще бъде най-добре. Вчера официално приключих (ангажимента си), направих презентация пред клубове и федерации. Надявам се, следващата власт и министър на спорта, които да бъдат, при добро желание, да продължат предложеното от мен. Искам да поздравя моя екип. Свърших работата, за която се бях ангажирал“, завърши Бербатов.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
