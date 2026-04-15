Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция

Нова стрелба в училище в Южна Турция. Загинали са 8 ученици и един учител. Ранените са 13.

Стрелбата е станала в средно училище в южна турска провинция. Нападателят е ученик в 8-и клас в същото училище. Той се е прострелял и също е починал.

За атаката е използвал 5 оръжия и 7 пълнителя на баща си – бивш служител на правоохранителните органи. Мотивите за нападението остават неясни.

Мюкеррем Юнлюйер, валия на окръг Кахраманмараш: "Разследването продължава. Надяваме се ранените да се възстановят скоро. Няма стрелби в други училища, въпреки такива постове в социалните медии. Стрелба е имало само тук."

Стрелбите в училища по принцип са много редки в Турция. Но това е вторият такъв случай за два дни.

Вчера 16 души бяха ранени, след като тийнейджър откри стрелба в училище друга южна турска провинция - Шанлъурфа. 19-годишният стрелец се самоуби, след като пристигналите на място полицаи се опитаха да го задържат. Той е бивш възпитаник на училището. Мотивите му остават неизвестни.